10.05.2021 (14:30)

В ЮВО стартует акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» Минобороны России

12 мая в 08 часов 10 минут на железнодорожную станцию Ростов-Главный г.Ростова-на-Дону прибывает тематический поезд в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

На перроне поезд будут встречать представители командования Южного военного округа (ЮВО), администрации Ростовской области и города Ростова-на-Дону, юнармейцы, ростовчане и гости южной столицы.

В составе передвижной выставки 17 тематических вагонов, среди них — «Дорога памяти» — по аналогии с одноименным музейным комплексом, в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Тематический вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. В нём расположены интерактивные экспозиции и выставки.

На трех открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации. Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного коронавирусной инфекцией, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона».

Концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного дома офицеров военного округа выступят с концертами. Они будут проходить на специально оборудованной платформе-сцене. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции.

Также, на перроне железнодорожного вокзала будут развернуты: военно-полевая кухня, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, историческая экспозиция с образцами вооружения и техники военных лет.

В рамках мероприятия, пройдет акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор», в ходе которой все желающие смогут посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, подлежащих замещению военнослужащими по контракту в военных округах, видах и родах войск, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

На территории ЮВО поезд остановится на станциях Краснодар 1, Севастополь, Владикавказ, Назрань, Волгоград 1.

Тематический поезд в Ростове-на-Дону будет пребывать в течение 4 часов 20 минут до 12:30 12 мая. Его экспозицию могут посетить все желающие бесплатно на железнодорожной станции Ростов-Главный.

Все мероприятия в рамках акции на территории ЮВО пройдут в соответствии требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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