09.05.2021 (20:00)

Военнослужащие технополиса «ЭРА» провели торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

Сегодня гражданский персонал и военнослужащие технополиса «ЭРА» почтили память героев Великой Отечественной войны, проведя ряд торжественных и памятных мероприятий, возложив цветы и венки к братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, памятнику защитникам Анапы «Батарея БС - 464», памятнику-стеле «Город воинской славы», а также в сквере Воинской славы у Вечного огня.

Накануне Дня Победы военнослужащие ВИТ «ЭРА» провели чествование ветеранов ВОВ, вручили памятные подарки и сувениры.

На территории Технополиса для операторов научных рот были проведены беседы, интерактивные турниры, онлайн-экскурсии по музеям страны, прошел показ онлайн-выставки работ студии военных художников имени М.Б.Грекова, посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, представители технополиса «ЭРА» приняли участие в работе экспозиции военной техники и образцов вооружения на Театральной площади в Анапе. Среди экспонатов жителям и гостям города продемонстрировали разработки: БпЛА «Стрекоза», робот «Жук», электромобиль «ЭРА» и другие инновационные разработки. Все желающие получили возможность стать участником событий виртуальной экскурсии при помощи 3D тура.

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