10.05.2021 (14:00)

Памятные акции, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в США

Временный поверенный в делах России в США С.М. Кошелев, российские дипломаты, сотрудники военного атташата, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в США и учащиеся средней школы при Посольстве России приняли участие в организованной Посольством России в США ежегодной международной акции «Сад Памяти», целью которой является высадка деревьев в память о каждом, кто положил свою жизнь на алтарь Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Как и в прошлом году, в память о воинах-победителях участники акции высадили в саду кусты сирени, которая традиционно считается символом весны, мира и надежды. Именно сиренью встречала Родина своих воинов-победителей. Памятная акция проводится второй год, а кустарники, высаженные в прошлом году, с началом весны радуют глаз сотрудников дипмиссии.

Наряду с этим в онлайн-режиме прошла ежегодная патриотическая акция «Бессмертный полк», к которой присоединились учащиеся средней школы при Посольстве России. На фоне выступления временного поверенного в делах России в США С.М. Кошелева был размещен стенд с фотографиями родственников сотрудников Посольства России и Представительства Минобороны России, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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