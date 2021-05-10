10.05.2021 (13:00)

Военные психологи Западного военного округа окажут помощь морякам в проведении комплексной экспедиции на островах Финского залива

Специалисты психологической службы Западного военного округа проведут ряд специальных мероприятий по психологической подготовке и сопровождению личного состава Балтийского флота, задействованного в проведении совместной комплексной экспедиции Русского географического общества на остров Гогланд, расположенный в Финском заливе.

В ходе индивидуальной и групповой работы военные психологи обучат моряков техникам психологической саморегуляции в различных ситуациях, связанных со стрессовыми факторами мореплавания, способам адаптации к сложным погодным условиям и природным факторам.

Кроме того, специалисты-психологи проведут исследование адаптационных возможностей и психологической совместимости людей, задействованных в проведении экспедиции. Участникам будет предложено вести специальные дневники самонаблюдения, в которых они смогут отслеживать психоэмоциональное состояние, оценивать его динамику, отмечать особенности возникающих трудных ситуаций. Анализ результатов самонаблюдений позволит в дальнейшем совершенствовать психологическую подготовку личного состава, в том числе с применением моделирования и отработки преодоления потенциальных опасных ситуаций, разрабатывать и применять программы по повышению адаптационных возможностей военнослужащих в экстремальных условиях.

Гогланд – остров в Финском заливе, расположенный в 180 километрах к западу от Санкт-Петербурга, площадью 21 км2. В состав России местность вошла в 1743 году. В 1788 году западнее острова произошло Гогландское сражение между русским и шведским флотами. Два пункта «Дуги Струве», расположенные на острове, являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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