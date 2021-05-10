10.05.2021 (11:20)

В Хабаровске военнослужащие ВВО организовали спортивный праздник для жителей краевой столицы

В Хабаровске на стадионе имени Ленина и набережной реки Амур состоялся физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник собрал множество гостей. Перед ними выступил командующий объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он напомнили присутствующим о подвигах советских спортсменов во время Великой Отечественной войны, акцентировав внимание на важности хорошей физической подготовки, как в мирное, так и в военное время.

В ходе мероприятия состоялись соревнования по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, гиревому спорту, минифутболу.

На стадионе им. Ленина для зрителей было организовано показательное выступление военнослужащих подразделения специального назначения, они продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя.

Кроме того, все желающие смогли ознакомиться с выставкой раритетного оружия времен Великой Отечественной войны. Также горожане увидели современную военную технику, в частности бронеавтомобиль «Тайфун», комплексы РЭБ и связи.

Продолжили праздник выступления творческих коллективов. В ходе концертной программы состоялось выступление оркестра штаба Восточного военного округа под руководством начальника военно-оркестровой службы полковника Вадима Пахомова.

Завершился физкультурно-спортивный праздник награждением лучших участников мероприятия. Церемонию награждение провел помощник командующего войсками Восточного военного округа по физической подготовке и спорту полковник Андрей Бебко.

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