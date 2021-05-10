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10.05.2021 (11:00)

Свежие фрукты и овощи украсили праздничные столы российских военнослужащих в Таджикистане

Черешня, абрикосы и свежие овощи украсили праздничные обеденные столы российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане в майские праздничные дни.

Для этого продовольственная служба соединения и сторонние организации, обеспечивающие питание военнослужащих, подготовили праздничное меню. В ассортимент блюд были включены национальный плов, курутоб, шурпа, угро, русские щи, борщ. Из выпечки были предложены пироги с картофелем, капустой, мясом и яблоками. На десерт военнослужащих порадовали пахлавой, сладкими пирожками, конфетами, печеньем, вафлями, пряниками. При организации питания также регулярно применялась практика проведения Дней национальной кухни.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр"
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