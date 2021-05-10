10.05.2021 (10:30)

В День Черноморского флота в Севастополь прибудет агитационный поезд «Мы – армия страны, мы – армия Народа»

Агитационный поезд «Мы – армия страны, мы – армия Народа», прибудет в Севастополь 13 мая в период празднования 238-й годовщины со дня образования Черноморского флота (ЧФ).

Праздничные мероприятия начнутся с молебна во Владимирском соборе- усыпальнице адмиралов, после которого у памятника основательнице Черноморского флота Императрице Екатерине II пройдёт торжественный митинг.

В рамках Дня ЧФ на железнодорожном вокзале Севастополя будет организована встреча поезда «Мы армия страны, мы – армия Народа», оформление вагонов которого отражает исторические страницы истории России и новейшие достижения Вооружённых Сил. На вокзале будет организована работа полевых кухонь, развёрнуты пункты отбора на военную службу по контракту, осуществлён показ современных образцов вооружения и военной техники ЧФ.

Завершатся мероприятия Дня Черноморского флота подъёмом флага и вводом в состав флота нового морского танкера «Вице-адмирал Паромов».

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