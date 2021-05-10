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10.05.2021 (09:30)

Юнармейцы из Таджикистана почтили память фронтовиков

В Таджикистане юнармейцы из 6-й школы Министерства обороны РФ почтили память фронтовиков, возложив цветы к мемориальному комплексу Славы Героев Советского Союза и Российской Федерации 201-ой военной базы.

В ходе церемонии помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел заупокойную службу, после чего была объявлена минута молчания в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Юнармия
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