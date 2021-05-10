10.05.2021 (00:45)
На соборной площади Главного храма ВС РФ состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на соборной площади Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации состоялся большой праздничный концерт.
Для гостей праздничных мероприятий с песнями военных лет выступали группа «Кватро», Валерия Ланская, арт-группа «SOPRANO Турецкого», народная артистка России Хибла Герзмава, народный артист России Сергей Безруков, а также Тамара Гверцителли.
Большой праздничный концерт завершил салют в честь Дня Победы.
Музейный комплекс «Дорога Памяти» работает для всех желающих с 9.00 до 00:00.
При входе на территорию комплекса развёрнута специальная выставка военной техники.
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