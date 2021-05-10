Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.05.2021 (00:45)

На соборной площади Главного храма ВС РФ состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Победы

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на соборной площади Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации состоялся большой праздничный концерт.

Для гостей праздничных мероприятий с песнями военных лет выступали группа «Кватро», Валерия Ланская, арт-группа «SOPRANO Турецкого», народная артистка России Хибла Герзмава, народный артист России Сергей Безруков, а также Тамара Гверцителли.

Большой праздничный концерт завершил салют в честь Дня Победы.

Музейный комплекс «Дорога Памяти» работает для всех желающих с 9.00 до 00:00.

При входе на территорию комплекса развёрнута специальная выставка военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Дом офицеров Самарского гарнизона с фильмом «Бессмертные» выиграл Гран-при на фестивале «За Россию!»
В Великом Новгороде в ходе проведения акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» более 15 детей вступили в ряды Юнармии
В Великом Новгороде состоялась торжественная встреча поезда акции Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»
Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» публикует мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть» на основе документов из фондов ЦАМО

Метки:
Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false