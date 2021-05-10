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10.05.2021 (08:55)

Салют в честь Дня Победы в Самаре стал самым длительным и зрелищным за все годы его проведения

Фото Видео

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии совместно с администрацией Самарской области провели в Самаре масштабное светопредставление, посвящённое 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Салют впервые длился 20 минут вместо 12-15 минут. В небо было выпущено почти в два раза больше фейерверков, чем в предыдущие годы. Для проведения салюта были привлечены 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ» 2-й общевойсковой армии. Они были размещены на трех баржах, которые стояли на реке Волге перед четвёртой набережной Самары.

Пресс-служба Центрального военного округа
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