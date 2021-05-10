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10.05.2021 (09:00)

Артиллеристы ЦВО провели салют в честь 76-ой годовщины Победы в Екатеринбурге с трех точек

Фото Видео

Военнослужащие салютной артиллерийской батареи Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный салют, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге с трех точек в разных районах города: в Преображенском парке в Академическом районе, летнем парке «Уралмаш» и на набережной Динамо в самом центре столицы Урала.

В ночное небо уральской столицы были запущено фейерверочные 105 миллиметровые изделия «Ассоль» и «Фиалка», а также 125 миллиметровые заряды «Вега». Задавали темп и ритм пусков легендарные противотанковые 76 миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Они выполнили 30 залпов с интервалом в 20 секунд.

В День Победы, 9 мая, в трех городах на территории Центрального военного округа, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, прошли военные парады в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Салют
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