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10.05.2021 (08:45)

Оркестр ДВОКУ выступил перед жителями Благовещенска с концертной программой периода военный лет

Оркестр Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) под руководством Александра Чубенко в День Победы  исполнил для жителей и гостей города Благовещенска музыкальные композиции 30-40 годов прошлого столетия.

Песни военных лет в исполнении оркестра ДВОКУ прозвучали с многих концертных площадок города Благовещенска. Жителям и гостям города были исполнены знаменитые композиции тех лет «День победы», «Белорусский вокзал». Гости праздника с удовольствием танцевали вальс под мелодии военного оркестра.

Вечером оркестр традиционно принял участие в ежегодном арт-проекте «Рио-Рита», который проходит на одной из концертных площадок города Благовещенска.

Оркестр ДВОКУ  активно участвует в общественной музыкальной жизни Приамурья и всего Дальнего Востока. Коллектив успешно выступает в международных фестивалях и занимает призовые места.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Культура , Военно-оркестровая служба ВС РФ
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