10.05.2021 (08:30)

Военная техника общевойсковой армии ВВО в Приморье задействованные в Параде Победы вернулись в пункты постоянной дислокации

Военная и специальная техника общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, принимавшая участие в Параде Победы в Уссурийске, возвратилась в пункты постоянной дислокации.

Боевая техника из состава парадной механизированной колонны совершила марш из Уссурийска в сопровождении машин военной автоинспекции (ВАИ) и ГИБДД. Колонны следовали по оптимальным маршрутам с наименьшим трафиком движения. По прибытии техника прошла плановый технический осмотр.

В Параде Победы было задействовано порядка 100 единиц боевых и специальных машин. Под военные марши по центральной площади города проехала современная и историческая военная техника. В том числе впервые принимали участие в параде бронетранспортеры БТР – 82А, танки Т – 80 и бронеавтомобили «Тайфун».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице