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10.05.2021 (08:15)

Военнослужащие ВВО в Приморье поздравили ветерана Великой Отечественной войны - Бориса Евгеньевича Барскова

Военнослужащие  общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, поздравили с праздником победы ветерана Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил России полковника Бориса Евгеньевича Барскова.

Более того, в целях культурного и патриотического воспитания молодежи, а также в качестве поздравления личный состав подразделения общевойсковой армии установил во дворе дома Бориса Евгеньевича памятный стенд со словами благодарности и описанием его боевого пути.

Военнослужащие пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия ветерану. Борис Евгеньевич поделится воспоминаниями о своем боевом пути. Военнослужащие объединения вместе с представителями движения «Юнармия»,  подарили ветерану войны цветы и ценный подарок.

В 1941 году в 18 лет Борис Евгеньевич Барсков ушел добровольцем на войну. Стал разведчиком, дошел до Восточной Пруссии, воевал с японцами в Манчжурии. Награжден орденами Отеественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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