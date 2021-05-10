10.05.2021 (08:00)
Военнослужащие общевойскового объединения ВВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Бурятии
Ежегодная акция «Вспомни героя» прошла в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) и ансамблем общевойскового объединения «Селенга» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Зайцева Федора Ануфриевича, Карпова Кузьму Ильича, Петрова Александра Михайловича, Афанасьева Прокопия Фокеевича и Ухинова Дондопа Раднаевича.
На балконах многоквартирных жилых домов собрались неравнодушные зрители, некоторые вынесли фотографии своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Горожане с интересом наблюдали и слушали фронтовые песни, некоторые подпевали.
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