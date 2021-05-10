10.05.2021 (07:45)

Военнослужащие ВВО и Вооруженных сил Монголии прошли по центральным улицам г. Улан-Удэ с исполнением строевыхи песен

В Республике Бурятия в г. Улан-Удэ впервые парадные расчеты подразделений Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии прошлись по центральным улицам города, исполняя строевые песни. Маршрут военнослужащих прошел от Площади Советов до Мемориала Победы, где установлен памятник советскому военачальнику, дважды Герою Советского Союза, кавалеру ордена «Победа» маршалу Константину Рокоссовскому.

Торжественный марш по главным улицам столицы Бурятии от Восточного военного округа (ВВО) совершили более тысячи военнослужащих, в частности, парадные расчеты офицеров штаба общевойскового объединения, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, соединения связи, зенитного ракетного соединения, подразделений РХБ защиты, соединения материально-технического обеспечения округа.

В ходе мероприятия военнослужащие исполнили строевые песни, такие как «Катюша», «Идет солдат по городу», «Солдаты, в путь» и «Марш артиллеристов».

Горожане с интересом наблюдали за прохождением военнослужащих России и Монголии, некоторые с удовольствием подпевали.

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