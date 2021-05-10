10.05.2021 (07:30)
Впервые песни военных лет исполнили парадные расчёты на главной улице Хабаровска, посвятив их 76-летию Великой Победы
Впервые военнослужащие Восточного военного округа в составе парадных расчётов в рамках мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли по главной улице города Хабаровска, исполнив песни военных лет.
Во время движения по улице Муравьёва-Амурского каждым военнослужащим парадных расчётов были исполнены легендарные, давно любимые народом песни времён Великой Отечественной войны.
Для жителей краевой столицы прозвучали музыкальные произведения: «День Победы», «Жди меня», «Катюша», «Вот солдаты идут» и другие.
От Восточного военного округа строевые песни исполнили более 2700 военнослужащих.
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