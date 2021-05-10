Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.05.2021 (07:30)

Впервые песни военных лет исполнили парадные расчёты на главной улице Хабаровска, посвятив их 76-летию Великой Победы

Впервые военнослужащие Восточного военного округа в составе парадных расчётов в рамках мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли по главной улице  города Хабаровска, исполнив песни военных лет.

Во время движения по улице Муравьёва-Амурского каждым военнослужащим парадных расчётов были исполнены легендарные, давно любимые народом песни времён Великой Отечественной войны.

Для жителей краевой столицы прозвучали музыкальные произведения: «День Победы», «Жди меня», «Катюша», «Вот солдаты идут» и другие.

От Восточного военного округа строевые песни исполнили более 2700 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На территории полка морской пехоты КФл для участников парада Победы прошел праздничный концерт
Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти воинов, сражавшихся на Волховском и Ленинградском фронтах
Более 3-х тыс. военнослужащих, свыше 200 суворовцев и около 250 единиц боевой и специальной техники ВДВ приняло участие в военных парадах и торжественных шествиях в День Победы по всей стране
Духовой оркестр ВА РХБЗ выступил в концерте в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы

Метки:
Культура , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false