10.05.2021 (07:30)

Впервые песни военных лет исполнили парадные расчёты на главной улице Хабаровска, посвятив их 76-летию Великой Победы

Впервые военнослужащие Восточного военного округа в составе парадных расчётов в рамках мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли по главной улице города Хабаровска, исполнив песни военных лет.

Во время движения по улице Муравьёва-Амурского каждым военнослужащим парадных расчётов были исполнены легендарные, давно любимые народом песни времён Великой Отечественной войны.

Для жителей краевой столицы прозвучали музыкальные произведения: «День Победы», «Жди меня», «Катюша», «Вот солдаты идут» и другие.

От Восточного военного округа строевые песни исполнили более 2700 военнослужащих.

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