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10.05.2021 (07:15)

На полигонах ЮВО проводят полную санитарную обработку объектов перед летним учебным периодом

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке более 30 полигонов к новому учебному периоду с полной санитарной обработкой всех помещений, учебных комплексов и тренажеров с помощью полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция.

До конца мая будет проведена обработка территорий общей площадью более 800 тыс. кв. м. К работам привлекается около 1,5 тыс. военнослужащих подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей ЮВО, задействовано около 100 единиц специальной техники. Для специальной обработки планируется израсходовать свыше 150 т дезинфицирующего раствора.

Подготовка полигонов также включает в себя сплошную очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, а также оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты
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