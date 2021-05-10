10.05.2021 (07:00)

На территории полка морской пехоты КФл для участников парада Победы прошел праздничный концерт

На территории полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) для военнослужащих, принимавших участие в параде Победы в Каспийске, прошел праздничный концерт.

Концертную программу подготовили сотрудники, музыканты и артисты «Дома культуры» Карбудахкентского района Республики Дагестан. Зрители с большим удовольствием наблюдали за выступлением творческих коллективов и солистов районного дома культуры. Артисты в течение часа выступали перед зрителями, показав более 15 концертных номеров. Особенно всех присутствующих поразили национальные зажигательные танцы народов Дагестана.

Также на мероприятии показали мастер-класс музыканты военного оркестра Каспийской флотилии. Военнослужащие продемонстрировали мастерство в проведении плац-концерта и исполнили музыкальные композиции из служебно-строевого репертуара, задействовав более 15 видов инструментов духового оркестра. Всего под руководством военного дирижёра военнослужащие оркестра исполнили 12 композиций военных лет, а также произведения современного репертуара.

Всего на мероприятии присутствовало более 200 военнослужащих КФл.

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