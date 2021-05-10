10.05.2021 (06:45)

Во Владивостоке воины-тихоокеанцы провели спортивный праздник в честь Дня Победы и юбилея основания системы ГТО

Во Владивостоке на водноспортивной станции ЦСКА состоялся физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня основания системы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Праздник собрал множество гостей. Перед ними выступили представители командования Тихоокеанского флота, руководства края и ветеранских организаций. Они напомнили присутствующим о подвигах советских спортсменов во время Великой Отечественной войны, акцентировав внимание на важности хорошей физической подготовки, как в мирное, так и в военное время. Присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания под холостые выстрелы салютной команды.

Продолжили праздник выступления творческих коллективов. Военные артисты, рассказали биографии выдающихся советских спортсменов-участников Великой Отечественной войны. В ходе концертной программы состоялась акция «Журавли Победы». Собравшиеся люди закрепили белых бумажных журавликов - символа трагизма войны, к большому макету земного шара.

На акватории Амурского залива для зрителей было организовано показательное выступление спортсменов парусных видов спорта. Военнослужащие Тихоокеанского флота и курсанты ТОВММУ имени С.О.Макарова продемонстрировали навыки управления шлюпками под парусами.

Завершилась физкультурно-спортивный праздник массовым заплывом любителей плавания в открытой воде. Проплыв дистанцию сто метров, каждый пловец получил в награду памятную медаль.



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