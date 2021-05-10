10.05.2021 (02:13)

Морские пехотинцы и мотострелки Северного флота дали праздничный салют в честь Дня Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морские пехотинцы и мотострелки Северного флота дали праздничный салют в честь Дня Победы

Артиллеристы морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады Северного флота выполнили праздничный салют в честь 76-й годовщины Великой Победы в городе-герое Мурманске и главной базе флота – городе Севермоорске.

30 артиллерийских выстрелов и фейерверк завершили праздничные мероприятия Дня Победы 9 мая. В Североморске салют давали морские пехотинцы, в Мурманске – мотострелки.

Места проведения салютов и пуска фейерверочных изделий были выбраны в безопасном отделении от жилых зданий. Залпы холостыми артиллерийскими зарядами выполнялись в сторону Кольского залива.

Фейерверк раскрасил светлое заполярное небо также 30 раз – по числу артиллерийских выстрелов. Постановку фейерверочных изделий обеспечили подразделения морской инженерной службы Северного флота.



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