10.05.2021 (03:30)

Военнослужащие дальней авиации провели спортивный праздник в Заполярье

В Мурманской области военнослужащие дальней авиации провели спортивные мероприятия в честь майских праздников.В состязаниях приняли участие личный состав смешанного авиационного полка, гражданский персонал, а также члены их семей.

Главной целью данного мероприятия являлось поддержание и укрепление здорового образа жизни военнослужащих.

Для участников праздника была подготовлена программа, которая включила в себя перетягивание каната, легкоатлетическую эстафету для взрослых и детей, где малыши вместе с родителями могли проверить свою ловкость в преодолении препятствий.

Также в рамках командных зачетов были организованы турниры по волейболу и футболу среди авиационных подразделений.

По итогам спортивного праздника переходящий кубок лучшего спортивного подразделения завоевал личный состав смешенной авиационной эскадрильи, а военнослужащие занявшие первые места в одиночных состязаниях были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.



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