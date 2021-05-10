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10.05.2021 (02:30)

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели военно-патриотическую акцию в честь Дня Победы

Военнослужащие дальней авиации совместно с представителями общественного движения "Боевое братство" провели военно-патриотическую акцию приуроченную к 76-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно был организован автопробег, после которого все желающие могли не только рассмотреть, но и прикоснуться к военной технике.

Для юнармецев была организована экскурсия в музеи дальней авиации, где каждый желающий мог задать интересующий вопрос. 

Особое внимание школьников привлекли авиационные экспонаты и лётная экипировка военных лет. 

В качестве почетного гостя на данную акцию был приглашён полковник запаса Федяев Евгений Ильич, который рассказал о своих боевых товарищах, о том как летал на авиационной технике, участвовал в боях за освобождение Крыма, был сбит, но после того, как прошёл реабилитацию, снова сел в кабину самолета и продолжил боевые вылеты до самого конца войны. 

В свою очередь военнослужащие поздравили ветерана с праздником Великой Победы, произнесли тёплые слова и поздравления, вручили цветы и памятные подарки от командования Энгельсского соединения дальней авиации. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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