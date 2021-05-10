10.05.2021 (01:30)

В Мурманской области для членов семей военнослужащих провели экскурсию в музеи дальней авиации

В Мурманской области для членов семей военнослужащих была организована экскурсия в музеи дальней авиации приуроченную к 76-той годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Данное мероприятие проводилось с целью популяризации подвигов героев, тружеников тыла дальней авиации в годы Великой Отечественной войны.

Особое внимание экскурсовод обращал на музейные экспонаты, личные вещи и награды ветеранов. Участники экскурсии были впечатлены редкими историческими снимками и историческими фактами.

Данное мероприятие прошло под руководством временно исполняющего обязанности заместителя командира смешанного авиационного полка по военно-политической работе гвардии майора Дмитрия Белякова.



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