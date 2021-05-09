Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2021 (14:55)

В Германии почтили память воинов Советской Армии

На воинском захоронении в городе Анклам Федеративной Республики Германии состоялась памятная церемония возложения венков и цветов к мемориалу погибших советских воинов.

В мероприятии приняли участие с российской стороны - сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ, с германской стороны - представители городской администрации,  молодёжного клуба, осуществляющего уход за советским воинским захоронением в г. Анклам, а также волонтёры.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции мероприятие проходило в ограниченном для широкой общественности формате.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В городе Гусев Калининградской области состоялся парад в ознаменование Дня Победы
В День Победы артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота провели передвижные концерты для жителей города Севастополя
В Севастополе, Крыму и Новороссийске военнослужащие и военная техника прошли в парадном строю на День Победы
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота почтили память павших в Великой Отечественной войне

Метки:
Памятники , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false