09.05.2021 (14:55)
В Германии почтили память воинов Советской Армии
На воинском захоронении в городе Анклам Федеративной Республики Германии состоялась памятная церемония возложения венков и цветов к мемориалу погибших советских воинов.
В мероприятии приняли участие с российской стороны - сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ, с германской стороны - представители городской администрации, молодёжного клуба, осуществляющего уход за советским воинским захоронением в г. Анклам, а также волонтёры.
Из-за эпидемии коронавирусной инфекции мероприятие проходило в ограниченном для широкой общественности формате.
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