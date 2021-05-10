10.05.2021 (00:20)

Артиллеристы-десантники произвели праздничные салюты в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городах России

В честь 76-й годовщины Великой Победы, десантники-артиллеристы Новороссийского, Тульского, Улан-Удэнского и Уссурийского гвардейских соединений ВДВ произвели праздничные салюты в городах-героях Новороссийске и Туле, а также в Улан-Удэ и Уссурийске, где дислоцированы штабы общевойсковых армий.

В ходе салютов в городах-героях было произведено по 30 залпов из 76-мм артиллерийских орудий ЗИС-3 и ЗИС-5 времен Великой отечественной войны 1941-1945 гг. и из 122-мм гаубиц Д-30 в Улан-Удэ и Уссурийске.

Стрельба велась с интервалом в 30 секунд между залпами, а небо над городами было расцвечено всеми цветами из салютных установок.

Праздничный салют в честь Великой Победы давно стал доброй традицией, которую очень чтут все военнослужащие соединений Воздушно-десантных войск и жители городов по всей стране.



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