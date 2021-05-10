10.05.2021 (00:15)

Более 3-х тыс. военнослужащих, свыше 200 суворовцев и около 250 единиц боевой и специальной техники ВДВ приняло участие в военных парадах и торжественных шествиях в День Победы по всей стране

Более 3-х тыс. военнослужащих, около 200 суворовцев и 250 единиц вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск приняло участие в военных парадах и торжественных шествиях в День Победы по всей стране.

9 мая 2021 г. в военных парадах в городах-героях, городах, где дислоцируются штабы военных округов и общевойсковых армий, а также в городах по местам дислокации соединений, воинских частей и учреждений ВДВ, приняло участие более 3-х тыс. военнослужащих, 200 суворовцев и кадет, а также около 250 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск.

Парадные расчеты и техника прошли по улицам и площадям городов-героев Москвы, Новороссийска и Тулы, городов Екатеринбурга, Ставрополя, Улан-Удэ, Уссурийска, а также в городах Анапа (Краснодарский край), ТИваново, Истра (Московская область), Камышин (Волгоградская область), Краснодар, Наро-Фоминск (Московская область), Омск, Орехово-Зуево (Московская область), Петров Вал (Волгоградская область), Псков, Севастополь (пройдут кадеты Омского кадетского военного корпуса), Темрюк (Краснодарский край), Туапсе (Краснодарский край), Ульяновск и Феодосия (Республика Крым).

В Тульском и Ульяновском гарнизонах приняли участие парадные расчеты суворовцев Тульского и Ульяновского гвардейского суворовских военных училищ, а в городе-герое Севастополе прошел парадный расчет кадетов Омского кадетского военного корпуса.

Перед ветеранами, жителями и гостями городов проехали современные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», боевые машины десанта БМД-2К-АУ, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона», 122-мм гаубицы Д-30, танки Т-72Б3, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10М», бронеавтомобили «Рысь», армейские мотовездеходы АМ-1 и другая техника.

В составе сводного парадного полка Воздушно-десантных войск на Параде Победы на Красной площади в городе-герое Москве по брусчатке Красной площади прошли курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) и личный состав 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

В механизированной колонне на Красной площади Воздушно-десантные войска представили 10 боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М и 10 бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, а также 7 автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» с боевым модулем дистанционного управления «Арбалет-ДМ» 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

В Новороссийске, Туле, Улан-Удэ и Уссурийске артиллеристы-десантники произвели праздничный салют в честь 76-й годовщины Великой Победы.

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