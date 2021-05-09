09.05.2021 (22:20)

Вечернее небо Москвы озарило свыше 12 тыс. фейерверочных изделий в честь День Победы в Великой Отечественной войне

В Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели праздничный артиллерийский салют в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более чем из 70 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка» в течении 10 минут были вупущенны из 16 точек которыми стали (Парк-Победы, Лужнецкая набережная- 2 точки, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, Парк Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, г.Зеленоград, г. Троицк).

Одним из самых ярких моментов салюта стал салют в виде Государственного флага Российской Федерации из специального пускового комплекса.

Всего для салюта было привлечено 72 салютных установок. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта было обеспеченно 30-ю залпами входящих в состав дивизиона батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, которые были размещены на Лужнецкой набережной.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяют проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.



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