09.05.2021 (23:50)

В дальневосточном авиационном соединении прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы

Личный состав дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню победы.

В воинских гарнизонах проведены митинги, с торжественным прохождением подразделений и парадных колон.

У мемориалов и памятников военного времени возложены венки и выполнены ритуалы с отданием воинских почестей.

Память погибших почтили минутой молчания. Командованием воинских частей зачитаны праздничные приказы о поощрении личного состава.

После окончания торжественных мероприятий военнослужащие и члены их семей приняли участие во всероссийской общественной акции «Бессмертный полк».

Участники акции прошли колонной с портретами участников и жертв Великой Отечественной войны, своих родственников-ветеранов.

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