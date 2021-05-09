09.05.2021 (23:50)
В дальневосточном авиационном соединении прошли торжественные мероприятия ко Дню Победы
Личный состав дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню победы.
В воинских гарнизонах проведены митинги, с торжественным прохождением подразделений и парадных колон.
У мемориалов и памятников военного времени возложены венки и выполнены ритуалы с отданием воинских почестей.
Память погибших почтили минутой молчания. Командованием воинских частей зачитаны праздничные приказы о поощрении личного состава.
После окончания торжественных мероприятий военнослужащие и члены их семей приняли участие во всероссийской общественной акции «Бессмертный полк».
Участники акции прошли колонной с портретами участников и жертв Великой Отечественной войны, своих родственников-ветеранов.