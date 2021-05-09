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09.05.2021 (23:47)

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации почтили память павших в Великой Отечественной войне

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях прошли торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие дальней авиации приняли участие в возложении гирлянд Памяти и цветов к памятникам, обелискам и местам захоронения воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества.

Мероприятия проходили под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахметжанова.

"Для нас святой долг отдать дань памяти павшим солдатам в годы Великой Отечественной войны. В традиции нашей дивизии чтить тех, кто стоял на защите нашей родины. Личный состав соединения под аккомпанементы военного оркестра возложил гирлянды Памяти и цветы к памятникам, обелискам, а также прошёл мимо них торжественным маршем", - сообщил он.

В памятной церемонии также приняли участие ветераны, юнармейцы, представители органов местной власти, священнослужители, а также почетные жители города. 

В завершении комплекса мероприятий все присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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