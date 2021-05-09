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09.05.2021 (23:45)

На главной площади в Твери прошел парад Победы

В Твери в честь 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялся военный парад, в котором приняли участие более 1500 тысяч военнослужащих, 20 единиц боевой техники и 20 самолетов и вертолетов.

На главной площади города начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров совершил объезд парадных расчетов и поздравил всех с победой в Великой Отечественной войне. Также с поздравительной речью к военнослужащим и всем жителям Твери обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В парадном строю прошли военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Твери, курсанты и офицеры Военной академии воздушно-космической обороны им Г. К. Жукова, учащиеся Тверского суворовского военного училища, а также юнармейцы и другие силовые структуры и ведомства.

В составе колонны военной техники прошли РСЗО «Смерч», БТР-80, ЗРК С-75, ЗРК С-125, С-200, С-300, СБРМ «Тигр», УРАЛ-4320 «Федерал-42590». В воздушном параде над Тверью пролетели Ил-76МД, Ту-160, Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Ми-26, Ми-28, Ка-52.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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