09.05.2021 (23:55)

Артиллеристы ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы в Ростове-на-Дону

Салютный артиллерийский дивизион 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа провел праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону.

Салют был проведен 30-ю залпами с темпом в 30 секунд, разрывы фейерверочных зарядов осуществлялись на высоте 250-300 м.

Расчеты орудий выполнили выстрелы из 122-мм гаубиц Д-30 и знаменитых 76-мм дивизионных пушек времён Великой Отечественной войны ЗИС-3, также артиллеристы задействовали две салютные пусковые установки 2А30М.

Жители города смогли увидеть 9 видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в 7 цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Всего на Юге России праздничные салюты состоялись в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, а также в городах Каспийске, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Симферополе, и Ставрополе.



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