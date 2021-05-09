09.05.2021 (23:15)

Командующий РВСН поздравил фронтовиков и тружеников тыла с 76-й годовщиной Победы

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил ветеранов и тружеников тыла с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне:

«От имени Военного совета РВСН и себя лично поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! С праздником, величие которого определено беспримерным подвигом нашего народа, поставившего в результате сокрушительного штурма Берлина победную точку в войне с гитлеровской Германией во имя спасения Отечества.

День Победы – светлая и незабываемая дата, объединяющая россиян всех поколений и национальностей, золотыми буквами вписанная в героическую летопись нашей великой Родины. Это самый дорогой и священный праздник общенациональной гордости, немеркнущей славы нашего народа, торжества, в котором слились воедино радость, память и скорбь.

Стратегические ракетчики, послевоенного поколения продолжают укреплять мощь и поддерживать высокую боевую готовность войск, делают все, чтобы никто не забыл уроков той страшной войны, навсегда оставил попытки завоевания мирового господства. РВСН гарантируют успешное развитие, могущество и процветания России!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и счастья, добра и благополучия на долгие годы. С Днем Великой Победы!».



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