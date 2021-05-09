09.05.2021 (22:33)

В Каспийске артиллеристы произвели праздничные залпы в честь Дня Победы

В Дагестане на набережной города Каспийска артиллеристы Каспийской флотилии произвели артиллерийский салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Залпы осуществлялись из артиллерийских орудий и салютных установок «Радуга» и «Радуга-М» калибра 105 мм и 125 мм. Управление салютными установками полностью автоматизировано.

Разрывы фейерверочных зарядов «Ассоль», «Вега», «Алиса», «Татьянин день», «Браслет» и др. осуществлялись на высоте около 300 м.

Всего в организации салюта были задействованы расчёты двух салютных установок и шести артиллерийских расчётов легендарных 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 1943 года.



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