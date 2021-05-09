09.05.2021 (22:10)

В День Победы артиллеристы ЮВО обеспечили праздничный салют в 10 городах на юге России

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО) в десяти городах на юге России провели праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

60 артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, произвели 30 орудийных залпов с интервалами в 30 сек.

Для производства артиллерийских залпов в военных гарнизонах задействовали 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3. При этом артиллеристы ЮВО применили более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30.

На юге России праздничные салюты состоялись в городах-героях Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Каспийске и Симферополе.



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