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09.05.2021 (20:24)

Праздничный салют состоялся в столице Бурятии –Улан-Удэ

Фото Видео

На острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Республики Бурятия — Улан-Удэ — состоялся праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов.

Жители Улан-Удэ смогли увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо». Заряды представленны в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

Ранее, на одном из полигонов в Бурятии военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели несколько совместных тренировок с гаубичной батареей соединения Воздушно-десантных войск.

В мероприятии приняли участие  артиллерийские подразделения от двух воинских частей. В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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