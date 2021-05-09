09.05.2021 (20:24)
Праздничный салют состоялся в столице Бурятии –Улан-Удэ
На острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Республики Бурятия — Улан-Удэ — состоялся праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов.
Жители Улан-Удэ смогли увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо». Заряды представленны в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.
Ранее, на одном из полигонов в Бурятии военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели несколько совместных тренировок с гаубичной батареей соединения Воздушно-десантных войск.
В мероприятии приняли участие артиллерийские подразделения от двух воинских частей. В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.