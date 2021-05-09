09.05.2021 (20:00)

В Новосибирске в честь Дня Победы состоялся праздничный салют



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новосибирске в честь Дня Победы состоялся праздничный салют

Артиллеристы общевойскового объединения Центрального военного округа вечером, 9 мая, устроили праздничный салют в честь Дня Победы.

Яркое световое представление состоялось на Михайловской набережной реки Обь и длилось около 15 минут. Военнослужащие выполнили 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и выпустили в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КаМАЗ».

В проведении праздничного салюта были задействованы более 30 военнослужащих и около 10 единиц техники.

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