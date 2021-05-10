10.05.2021 (03:00)

Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе поздравило ветеранов Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе поздравило ветеранов Великой Отечественной войны

Командование российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе поздравило ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 76-й годовщиной Победы.

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов пришел поздравить Сергея Ерёмовича Багсегяна - ветерана Великой Отечественной войны и, по совместительству, председателя совета ветеранов города Степанакерта. Сергей Еремович был призван в 1943 году и отправился служить на 1-ый Украинский фронт. Участвовал в освобождении Украины и Чехословакии и вернулся домой лишь в 1946 году.

Начальник Центра гуманитарного реагирования РМК полковник Игорь Сиваков посетил Сергея Бахшиевича Арзуманяна – пулеметчика, участвовавшего в освобождении от немецких оккупационных войск Киева, Винницы и Житомира. При освобождении Житомира Сергей Бахшиевич был серьёзно ранен и более 7 месяцев находился в госпитале. День Победы в 1945 году он встретил в части морской авиации в Николаеве, куда был переведен после выписки из госпиталя.

Всего командование российского миротворческого контингента накануне посетило 11 ветеранов, которые на сегодняшний день находятся в добром здравии и проживают в городе Степанакерте. Каждому из них были высказаны теплые слова благодарности за Победу в той страшной войне, вручены букеты красных гвоздик и переданы памятные подарки, подготовленные российскими миротворцами. Помимо этого, каждому ветерану преподнесли творческий подарок артисты ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России, исполнив для них песни военных лет под аккомпанемент аккордеона.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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