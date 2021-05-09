09.05.2021 (19:45)

В Самаре командующий 2-й армией и губернатор региона спели "День Победы" у дома 95-летнего именинника-водителя танка Т-34



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Самаре командующий 2-й армией и губернатор региона спели "День Победы" у дома 95-летнего именинника-водителя танка Т-34

В Самаре военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной Звезды, механика-водителя легендарного танка Т-34 Николая Кузьмича Тарасова, который сегодня — в День Победы — отмечает 95-летний юбилей. В рамках праздника командующий 2-общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров спели для ветерана песни "День Победы" и "Последний бой".

Начался мини-парад в сквере, рядом с домом фронтовика, после Парада Победы на площади Куйбышева. Перед ветераном выстроились военный оркестр и парадный расчет Самарского гарнизона. После чего гости поздравили ветерана с Днем рождения и Днем Победы, поблагодарили за мирное небо, пожелали крепкого здоровья и всего наилучшего. После чего парадный строй произнёс в честь ветерана трехкратное "Слава" и прошёл перед красноармейцем торжественным маршем. Продолжился мини-парад музыкальной композицией в исполнении государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона. Музыканты исполнили такие песни как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «Мы так давно не отдыхали» и другие. Присоединились к исполнению песен принимавший сегодня на площади Куйбышева Парад Победы командующий 2-общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сначала они подпевали "Волжским казакам", потом и вовсе вышли к ним и спели песни "День Победы" и "Последний бой". Подпевали командующему и губернаторы все участники праздничного действия, начиная от родственников ветерана и заканчивая случайными прохожими.

Мини-парад завершился вручением ветерану подарков и благодарственных писем. Мероприятие было заранее спланировано: ветеран и участники были провакцинированы.

Справочно :

Тарасов Николай Кузьмич родился 9 мая 1926 года. Танкистом Николай Кузьмич воевал на втором Украинском фронте, освобождал Румынию, Чехословакию, Венгрию.

В начале апреля 1945 года Тарасов в составе своего корпуса пробивался к Вене. Но ровно сутки не дошел он до столицы Австрии. 5 апреля 1945 года Николай Кузьмич получил ранение во время боевой разведки. Первая машина подорвалась на мине. Радиста-пулеметчика убило на месте. Николай Кузьмич получил серьезное ранение и День Победы 9 мая 1945 года встретил в госпитале Будапешта.

Николай Кузьмич Тарасов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, орденом Славы, многочисленными боевыми и памятными юбилейными медалями.

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Также ветеран является заслуженным строителем Российской Федерации. За долголетний добросовестный труд был награжден орденом «Знак Почета».