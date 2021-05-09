09.05.2021 (19:10)

Копию Знамени Победы на главную площадь Челябинска в День Победы внесли курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА»

Личный состав и подшефные юнармейские отряды Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в г. Челябинске приняли участие в торжественное построении войск Челябинского гарнизона, в день 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

9 мая торжественным маршем по площади Революции в Челябинске прошли боле тысячи семисот участников парадных расчетов воинских частей челябинского гарнизона и силовых структур региона. Открыли церемонию курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА». Именно они внести копию знамени Победы и государственный флаг Российской Федерации на центральную площадь города.

Кроме этого, Челябинский филиал Военно-воздушной академии подготовил для участия в торжественном построении духовой военный оркестр и парадные расчеты, состоящие из курсантов первого курса, летно-инструкторского состава и преподавателей.

В механизированной части построения приняли участие более 40 единиц исторической и современной техники. На площадь Революции выехали танки Т-34 и ИС-2, командирский «Виллис» и легендарная «Полуторка». Также несколько образцов современной военной техники.

Личный состав Челябинского филиала Военно-воздушной академии принял участие и в церемонии возложения веков и цветов к Вечному огню на Алее Славы в Челябинске. Курсанты и офицеры вместе с горожанами почтили память павших на полях сражений Великой Отечественной войны и отдали дань уважения живым фронтовикам и труженикам тыла.

В памятных мероприятиях в День Победы принял участие подшефный филиалу юнармейский отряд «Юные штурманы». Его воспитанники прошли по площади Революции под знаменем Юнармии в одном строю с парадными расчетами войск Челябинского гарнизона.



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