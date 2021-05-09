09.05.2021 (18:15)

В городе воинской славы Воронеже прошел парад 76-летия Победы в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В городе воинской славы Воронеже прошел парад 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

В городе воинской славы Воронеже торжественно состоялся парад 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Парад из 2106 участников принимал командующий краснознамённой общевойсковой армии Западного военного округа и начальник Воронежского территориального гарнизона генерал-лейтенант Андрей Иванаев – участник боевых действий, награжденный двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» четвёртой и третьей степеней.

«Мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом, гордимся, что именно наши отцы и деды смогли сокрушить и уничтожить эту тёмную силу. Они пережили невыносимые страдания, лишения и утраты, работали на износ, на пределе человеческих сил, воевали, не щадя своей жизни, показывая пример благородства и подлинного патриотизма», - выступил перед гражданами генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

В параде Победы приняли участие военнослужащие управления и женские расчёты общевойсковой армии ЗВО, Висленской мотострелковой дивизии, курсанты и преподаватели Военно-воздушной академии им. Профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, сотрудники Воронежского института федеральной службы исполнения наказаний, а также парадные расчёты Министерства чрезвычайных ситуаций.

В прохождении механизированной колонны было задействовано 86 единиц техники: реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо», самоходные миномёты «Нона-СВК», буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» с бронированным тягачом «Медведь», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», а также впервые жителям и гостям города Воронежа были представлены современные зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит».

Перед началом парада Победы специалисты РХБ защиты провели химобратку всей военной техники. Совместно с сотрудниками Росгвардии и МВД за правопорядком наблюдали военные полицейские ЗВО Воронежского гарнизона.



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