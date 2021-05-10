10.05.2021 (01:05)

Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти воинов, сражавшихся на Волховском и Ленинградском фронтах

В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев и курсанты академии приняли участие в мероприятиях, в память о воинах-вологжанах, сражавшихся на Волховском и Ленинградском фронтах.

Генерал-лейтенант Сергей Баканеев и курсанты академии приняли участие в церемонии полуденного выстрела из двух пушек Нарышкина бастиона Петропавловской крепости и торжественно-траурной церемонии у памятника воинам-вологжанам в урочище Вороново.

В мероприятиях приняли участие представители Правительства Ленинградской области и руководство Вологодской области.

К памятнику погибшим воинам 286-й Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии, состоявшей в основном из жителей Вологодской области, открытому на месте кровопролитных боев восьмого сентября 2020 года, также при участии личного состава академии, были возложены цветы.

В своём выступлении генерал-лейтенант Сергей Баканеев сказал: «Мы преклоняемся перед подвигом воинов дивизии не щадившим свои жизни, гордимся ими и приложим все усилия, чтобы память о них, их героизме никогда не угасла в сердцах потомков».

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