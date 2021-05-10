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10.05.2021 (00:05)

Духовой оркестр ВА РХБЗ выступил в концерте в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы

Оркестр Военной академии РХБ защиты выступил в санатории "Звенигородский" Министерства обороны РФ перед медицинскими работниками и военнослужащими, проходящими реабилитацию в этом лечебном учреждении.

Военные музыканты под руководством заслуженного работника культуры РФ подполковника Эдуарда Клейна исполнили популярные песни и оркестровые миниатюры. В сопровождении оркестра выступили солисты Наталья Юденкова, Илья Перов, Антон Грехов, Евгений Балакин. В финале все участники концерта исполнили всенародно любимую песню Давида Тухманова "День победы".

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Великая Отечественная война (ВОВ)
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