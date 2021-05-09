Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2021 (18:15)

Командующий войсками ЦВО принял участие в открытии интерактивной выставки, посвященной разведчику Николаю Кузнецову

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин принял участие в открытии интерактивной выставки, посвященной легендарному разведчику Николаю Кузнецову. Экспозиция расположена в мультимедийном парке «Россия – моя история».

Участие в презентации приняли также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

История разведчика Николая Кузнецова, которая рассказывается с помощью интерактивных технологий, основана на архивных документах, письмах, дневниках и кадрах из хроники.

В музее создано одно из самых современных и технически совершенных пространств. Так, одно из решений, используемых в интерактивной зоне, – это уникальные голографические мониторы, на которых можно наблюдать изображения в 3D без специальных очков.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false