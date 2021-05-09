09.05.2021 (19:30)

В Мурманске и Североморске прошли военные парады, посвященные Дню Победы

Более полутора тысяч военнослужащих из сухопутных и береговых частей, авиации, экипажей кораблей и подводных лодок Северного флота приняло участие в военных парадах, в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошедших в городе-герое Мурманске и городе Североморске.

Военные парады в Кольском Заполярье начались одновременно с главным парадом на Красной площади в Москве.

Парад в Североморске принял начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, а в Мурманске – командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

В центре города-героя Мурманска были построены парадные расчёты военнослужащих Северного флота, силовых структур региона, нахимовцев и юнармейцев. Вынести Знамя Победы, флаги России и Министерства обороны было доверено военнослужащим первой в Вооружённых силах арктической мотострелковой бригады Северного флота.

После оглашения праздничного приказа министра обороны России, парадные расчёты прошли торжественным маршем перед трибуной с командованием и ветеранами Великой Отечественной войны. За пешими парадными расчетами проследовала механизированная колонна, которую традиционно возглавил легендарный танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники Северного флота.

Всего на параде было представлено более 70 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении частей Северного флота: от армейских квадроциклов и бронеавтомобилей «Тигр» до «арктических» танков Т-80БВМ, пусковых установок береговых ракетных комплексов «Бастион» и зенитных ракетных систем С-400. Также в параде приняли участие ретро-автомобили и мотоциклы военной и послевоенной поры.

В демонстрационном пролёте авиации, который состоялся над Мурманском в районе мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, были задействованы лучшие летчики частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на вертолетах Ми-8, Ка-27, военно-транспортных Ан-24 и Ан-12, противолодочных самолетах Ил-38 и Ту-142, бомбардировщиках Су-24 и истребителях МиГ-29, 31 и Су-33. Всего над Мурманском пролетело 17 вертолётов и самолётов.

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