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09.05.2021 (19:15)

В Белогорске состоялся праздничный салют в честь Дня Победы

Фото Видео

В городе Белогорске Амурской области состоялся салют в честь празднования 76-й годовщины Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Из  салютной установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ произведено около 250 выстрелов специальными пиротехническими зарядами «Ассоль», которые создали в вечернем небе города, на высоте около 100 метров, незабываемое многоцветное световое представление.

Управляли салютной установкой военнослужащие артиллерийского соединения военного округа, уже принимавшие участие в салютах.

Справочно:

Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. В расчет установки входит два человека.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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