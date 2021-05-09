09.05.2021 (19:15)
В Белогорске состоялся праздничный салют в честь Дня Победы
В городе Белогорске Амурской области состоялся салют в честь празднования 76-й годовщины Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
Из салютной установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ произведено около 250 выстрелов специальными пиротехническими зарядами «Ассоль», которые создали в вечернем небе города, на высоте около 100 метров, незабываемое многоцветное световое представление.
Управляли салютной установкой военнослужащие артиллерийского соединения военного округа, уже принимавшие участие в салютах.
Справочно:
Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. В расчет установки входит два человека.
Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.