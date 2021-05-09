09.05.2021 (19:00)

Над Ростовом-на-Дону в воздушном строю прошли портреты Победителей Великой Отечественной войны

Знамена и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия «Бессмертного полка» прошли в воздушном строю в вертолетах и самолетах армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации Южного военного округа в рамках демонстрационного пролета авиации над Ростовом-на-Дону в День Победы.

Накануне представители движения «Бессмертный полк» торжественно передали знамена летчикам, их установили на грузовых кабинах вертолетов. Летчики транспортных самолетов Л-410, Ан-26, Ан-12, истребителей Су-27, Су-30, бомбардировщиков Су-34, вертолетов армейской авиации Ми-26, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-35, разместили в кабине и на борту авиатехники фотографии родственников-фронтовиков, всего более 20 фотографий.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн.

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