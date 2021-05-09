09.05.2021 (18:05)

Североморцы подняли копию Знамени Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Североморцы подняли копию Знамени Победы

В честь 76-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне на всех кораблях и судах Северного флота были подняты российский триколор, Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

На флагштоке мыса Алыш главной базы Северного флота – города Североморска состоялся подъём увеличенной копии знаменитого Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Церемония подъёма копии Знамени (площадь полотнища более 10 квадратных метров) прошла с участием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, депутатов Мурманской областной Думы и Североморского горсовета, а также военнослужащих Северного флота, североморских морских кадет и юнармейцев.

В полдень на всех кораблях и судах флота прозвучал 20 секундный сигнал сирен и тифонов – «Гудок Победы», а в Мурманске салютный расчёт выполннил артиллерийский «Выстрел Победы». Отмашку для выстрела дал правнук капитана парохода «Революция», погибшего в Баренцевом море в 1944 году, ефрейтор мотострелковой бригады Северного флота Данила Татаринов.



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