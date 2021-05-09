09.05.2021 (18:45)

По главной площади Новочеркасска прошла знаменная группа с подлинной копией Знамени Победы

В Новочеркасске – столице Донского казачества завершился парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Принял парад командующий 8-й гвардейской армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

Парад на главной площади Новочеркасска начался с выноса военнослужащими роты Почётного караула подлинной копии Знамени Победы легендарной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии ЮВО.

В параде участвовало более 1,1 тыс. представителей силовых и ведомственных структур Новочеркасского гарнизона, в том числе более 750 военнослужащих ЮВО.

В составе парадных расчетов ЮВО военнослужащие разведывательного батальона, роты почетного караула, сводных батальонов мотострелковых и танковых полков легендарной 150-й мотострелковой дивизии. Также в строю прошли военнослужащие соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО и сводный военный оркестр Новочеркасского гарнизона.

Вслед за пешими парадными коробками прошла механизированная колонна современной и исторической техники: танк Т-34, БМ-13 «Катюша», бронетранспортёр БТР-82А, БМП-3, танки Т-72 Б3, миномётные комплексы 2С-12 «Сани», гаубица Д-30, гаубица 2А 65 МСТА-Б, БМ-21 «Град-М», «Панцирь-С» (ЗРПК), ПУ С-300, РЭМ-КЛ, ГАЗ-2330-14 «Тигр».

Завершился Парад исполнением знаменитого военного марша «Мы – армия народа» композитора Георгия Мовсесяна.



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