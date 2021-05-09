09.05.2021 (17:52)

В столице Забайкальского края прогремел салют в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В столице Забайкальского края прогремел салют в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне

В столице Забайкальского края – городе Чита в рамках празднования Дня Победы прогремел красочный артиллерийский салют. Жители и гости краевого центра могли наблюдать красочный фейерверк на территории Мемориала «Боевой и трудовой славы Забайкальцев».

В небо из специальных салютных установок 2А30 было выпущено свыше 250 фейерверочных зарядов.

Для создания синхронного звукового сопровождения были задействованы расчеты 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б».

В мероприятии приняли участие военнослужащие окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкалье.



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