09.05.2021 (17:52)
В столице Забайкальского края прогремел салют в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
В столице Забайкальского края – городе Чита в рамках празднования Дня Победы прогремел красочный артиллерийский салют. Жители и гости краевого центра могли наблюдать красочный фейерверк на территории Мемориала «Боевой и трудовой славы Забайкальцев».
В небо из специальных салютных установок 2А30 было выпущено свыше 250 фейерверочных зарядов.
Для создания синхронного звукового сопровождения были задействованы расчеты 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б».
В мероприятии приняли участие военнослужащие окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкалье.